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الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 15:00
اندلاع حريق في مدينة الكاظمية شمال بغداد
وحسب ما نقلت مصادر أن "فرق الدفاع المدني توجهت لاخماد حريق نتج عن اشتعال كمية كبيرة من الحشائش والاعشاب الملاصقة لدار كبار السن مجاور باب المراد".
مصدر :
وكالات
رقم :
1006314
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