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الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 17:54

وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية

وزير النفط الإيراني: أبرمنا عقودا بقيمة 14 مليار دولار لتطوير الحقول النفطية
وقال أوجي في تصريح للصحفيين على هامش اجتماع الحكومة اليوم الأربعاء: إن الأشهر الأربعة الماضية شهدت اتجاها تصاعديا مقارنة بمثيلاتها من العام الماضي.

وأضاف: لقد قمنا باستيفاء 4 مليارات دولار من مستحقاتنا خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وقال وزير النفط: فيما يتعلق باجتذاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، صادقت الحكومة اليوم على عقود لتطوير الحقول النفطية.. حتى اليوم كان لدينا 14 مليار دولار من العقود لتطوير حقول النفط.

وفي جانب آخر من حديثه، وفي إشارة إلى حجم الاستخراج من حقل "آزادكان" النفطي المشترك قال أوجي: إن هذا الحقل النفطي هو أكبر حقل نفطي مشترك بين إيران والعراق، حيث يتم فيه استثمار 7 مليارات دولا من الموارد المالية المحلية بواسطة 6 بنوك و 6 شركات قابضة كبيرة.

وتابع: "نقوم حاليا باستخراج 190 ألف برميل يومياً من هذا الحقل، وسيصل خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 570 ألف برميل يومياً".
رقم : 1006329
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