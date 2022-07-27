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الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 17:55

أميرعبداللهيان: لا يمكن للأجانب منع مسيرة التعاون الإقليمي

أميرعبداللهيان: لا يمكن للأجانب منع مسيرة التعاون الإقليمي
وكتب أميرعبداللهيان في مدونة له على إنستغرام فجر الأربعاء: "أجريت اليوم محادثات هاتفية مع أشقائي، ووزراء خارجية الكويت والإمارات وقطر وعمان والعراق".

وأكد وزير الخارجية أن سياسة الجوار هي من أولويات الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأضاف: "سنسرع التعاون مع الجيران وفي هذا الاتجاه، لا يمكن لأي أجنبي أن يعيق عملية التعاون الإقليمي".

وتابع أميرعبداللهيان: في هذه المحادثات أوضحت آخر المستجدات في مفاوضات رفع الحظر، وفي إشارة إلى مبادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإبقاء على نافذة الدبلوماسية مفتوحة، قلت أن المرحلة النهائية للاتفاق تعتمد على عنصرين هما الواقعية والمرونة من الجانب الأميركي، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية جادة تماما للوصول إلى اتفاق ثابت وقوي.

وأكد: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية لأمن الطاقة والأمن الغذائي في العالم، ومن خلال فهمها لقضايا ومشاكل الطاقة الحالية في العالم، فقد اتخذت مبادرات مختلفة حتى الآن.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: وزراء خارجية دول المنطقة قالوا لي إنهم يدعمون مبادرات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في المفاوضات وإن الدبلوماسية الإقليمية للجمهورية الإسلامية الإيرانية مرحبة من قبلهم.

وأوضح أميرعبداللهيان: إن من بين القضايا الأخرى التي أثيرت في هذه المحادثات كانت المشاكل البيئية، والتي نعتقد أنها مشكلة مشتركة يمكن حلها من خلال التخطيط الإقليمي الدقيق.

وتابع: قال لي الشيخ أحمد ناصر الصباح وزير خارجية الكويت إن القيادة الكويتية تسعى دائما إلى تعزيز العلاقات مع إيران، ولهذا الغرض عينت سفيراً جديداً، ووجهت له الدعوة لزيارة طهران، وقلت إن إيران والكويت يمكنهما أن تتعاونا بشكل جيد في مختلف القضايا السياسية والاقتصادية.

وأضاف وزير الخارجية الإيرانية: في محادثات اليوم، أبلغني وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد أن خير إيران وعزتها مهم بالنسبة لهم، وقلت له بأن هذه الاستراتيجية متبادلة بالتأكيد، وهنالك فرص اقتصادية لا حصر لها متوفرة للشعبين يمكن استثمارها بصورة جيدة.

وقال أميرعبداللهيان: في الوقت الذي حذرت من أن وجود كيان الاحتلال في المنطقة يؤدي إلى زعزعة الاستقرار، فقد شكرت حكمة الأصدقاء في جهودهم الأخيرة لإجهاض المخططات البغيضة لهذا الكيان في الاجتماع الأخير في جدة.

وأضاف: بما أن الأساس للسياسة الخارجية لحكومة جمهورية إيران الإسلامية هو العلاقات مع جميع الدول، وخاصة العلاقات الجيدة مع الجيران، فقد أدركنا من التجربة أن تدخل الدول الأجنبية في هذه المنطقة كان دائماً أمرا ضاراً وأن سبيل التقدم واستقرار المنطقة يكمن في تعاون دول المنطقة.
رقم : 1006330
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