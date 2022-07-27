الصفحة الرئيسية
0
الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 17:57

'الأمن الایرانیة' تكشف عن تفاصيل جديدة حول تفكيك الخلية الإرهابية

وحول مآرب الإرهابيين الذين تم القبض عليهم، إشار البيان إلى التالي:

1- تفجير أحد مراكز الصناعات الدفاعية الحساسة في البلاد.

2- نظرا لأهمية هذا المركز، فقد لجأ الصهاينة الجناة إلى أكثر الأساليب المزدوجة تعقيدا من أجل تحديد الموقع الجغرافي لهذا المركز وتخريبه بشكل واسع.

3- إن عناصر فريق العمليات في هذه الخلية، هم من أعضاء زمرة الـ"كومولة" الإرهابية العميلة، وقد تم اختيارهم وترشيحهم لعمالة الموساد، مباشرة بواسطة متزعم الخلية "عبدالله مهتدي".

ولا يخفي أن عمالة زمرة الـ"كومولة" للكيان الصهيوني كانت مؤكدة منذ البداية، لكن هذا المستوى من التعامل الوثيق بات أكثر وضوحا خلال السنوات الأخيرة؛ حيث أن العمليات التي نفذت بالإنابة عن الكيان الصهيوني شكلت المهام المعهودة لتلك المجموعة الإرهابية.

4- في بداية القبض على هؤلاء الإرهابيين، قررت القوات المنتسبة إلى وزارة الأمن الإبقاء على سرية العملية، وبالتالي الحفاظ على اتصال المعتقلين بضباط العمليات في جهاز التجسس الإسرائيلي (الموساد)؛ هذا التكتيك، أدى إلى توفير إمكانية الكشف عن جميع أعضاء فريقي العمليات والإسناد بهذه الخلية، مضافا إلى الأساليب الستراتيجية المحددة من جانب الموساد والتوقيت الدقيق لتنفيذ عملياتها الإرهابية.

جهاز الموساد الإرهابي، وبعد فشله الذريع في تنفيذ عملياته وجهله بمصير فريق العمليات والوسطاء والأجهزة الحساسة التي كانت في حوزتهم، أوعز يوم الأحد الماضي إلى زمرة الـ"كومولة" الإرهابية وفي إجراء غير مسبوق، أن تعلن عن اعتقال عدد من عناصرها!
وفي قادم الأيام وبعد معالجة بعض الملاحظات الأمنية، ستعلن وزارة الأمن عدد وجنسيات المعتقلين، مضافا إلى العناصر الأجنبية التي كانت على اتصال بهم.
رقم : 1006332
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
قائد الثورة الإسلامية: صلاة الجمعة فريضة استثنائية بحتة
قائد الثورة الإسلامية: صلاة الجمعة فريضة استثنائية بحتة
وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد
وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد
27 تموز 2022
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
27 تموز 2022
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
27 تموز 2022
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
27 تموز 2022
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
26 تموز 2022
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
26 تموز 2022
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
26 تموز 2022
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
26 تموز 2022
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
السيد نصر الله: العدو الإسرائيلي ادرك أن أي عمل تجاه لبنان سيقابل برد
25 تموز 2022
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
توتر في العلاقات بين موسكو وتل أبيب.. شظايا حرب أوكرانية تجرح "الوكالة اليهودية"
25 تموز 2022
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
هل تصبح الإمارات وطناً لليهود.. حاخام يهودي يكشف عن التزايد الكبير في أعداد اليهود في الإمارات
25 تموز 2022
الشيخ علي سلمان.. صراع الفكر والمعتقل مع النظام البحريني
25 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟