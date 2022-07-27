العزي : لن نعترف بأي ديون على اليمن بعد ثورة 2014

وقال العزي في تغريدة على تويتر ان صنعاء لا تعترف لأي بلد في العالم بأية قروض أوديون يتم تقديمها لأدوات التحالف لكونهم معينين من الخارج وفارين من وجه العدالة ولا يمثلون مصالح اليمن.



واكد ان أي إتفاقات يتم إبرامها معهم تعتبر غير قانونية.