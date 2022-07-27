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الأربعاء 27 تموز 2022 ساعة 19:59
العزي : لن نعترف بأي ديون على اليمن بعد ثورة 2014
وقال العزي في تغريدة على تويتر ان صنعاء لا تعترف لأي بلد في العالم بأية قروض أوديون يتم تقديمها لأدوات التحالف لكونهم معينين من الخارج وفارين من وجه العدالة ولا يمثلون مصالح اليمن.
واكد ان أي إتفاقات يتم إبرامها معهم تعتبر غير قانونية.
مصدر :
وكالات
رقم :
1006336
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