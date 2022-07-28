?> قتيلان وثمانية جراء سيول في طهران - اسلام تايمز

وتسببت الفيضانات بإنهيار أرضي وقطع للطرق وأضرار كبيرة في المباني السكنية والسيارات في الشوارع، وفقاً لما ذكره المدير العام لجمعية الهلال الأحمر في محافظة طهران "شاهين فتحي".



وقال شاهين فتحي لوكالة "تسنيم" الإيرانية، الخميس، "حتى إعداد الخبر لقي شخصان مصرعهما فيما تم تسليم 8 مصابين إلى خدمات الطوارئ بعد الإجراءات الأولية".



وأوضح شاهين فتحي "إن البحث عن المفقودين مستمر"، مبيناً إنه "بعد هطول أمطار غزيرة الليلة الماضية دخلت الفيضانات منطقة إمام زاده داود منذ الثانية صباحًا".

ووفق شاهين فقد وضعت السلطات الصحية عدداً من المستشفيات في حالة تأهب لأي طارئ قد يحدث في مناطق واسعة من طهران بسبب مخاوف من فيضانات خلال الأيام القليلة المقبلة.



وفي الاثنين الماضي، حذرت هيئة الارصاد الجوية الإيرانية من موجة فيضانات في جميع أنحاء البلاد خصوصاً في المحافظات الواقعة جنوب ووسط البلاد، من بينها خوزستان وشهارمحال وبختياري ويزد وأصفهان والمركزى.



ولقي ثلاثة أشخاص على الأقل مصرعهم وفقدت فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات، أمس الأربعاء بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في مقاطعتي كرمان وسيستان وبلوشستان.



وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية إنه "بالإضافة إلى مدينة زاهدان مركز محافظة سيستان وبلوشستان، غمرت المياه 16 مدينة في محافظتين وعشرات القرى".

