الصفحة الرئيسية
0
الخميس 28 تموز 2022 ساعة 08:17

المقداد: سورية تتطلع لتنمية علاقاتها مع الصين

المقداد: سورية تتطلع لتنمية علاقاتها مع الصين
وفي تصريح خاص لـ«الوطن» السوري، قال المقداد أن سورية تتطلع دائماً لتنمية علاقاتها وتطويرها مع الصين،: «أؤكد أن هذه العلاقات وجدت لتبقى، والصين وسورية يتشاركان الكثير من القيم، والصين وقفت إلى جانب سورية في مجلس الأمن وهي نادراً ما استخدمت الفيتو لكنها استخدمته من أجل سورية».

المقداد الذي أشار إلى "أن الصين قدمت دعماً مادياً مهماً لسورية، لفت إلى أن علاقات الصداقة لم تكن من طرف واحد بل كانت صداقة من طرفين، وسورية دعمت دائماً مطالب الصين بوحدة أراضيها كما دعمت مبدأ الصين الواحدة، وتعتبر تايوان جزءاً لا يتجزأ من الصين الشعبية، وهي تنطلق في مواقفها من وقوفها إلى جانب الشعب الصيني"، وقال: «الصين تسهم الآن في إعادة إعمار سورية وستسهم في المستقبل».

وفي تصريح مماثل لـ«الوطن» عبر سفير جمهورية الصين الشعبية لدى سورية فنغ بياو عن سعادته الكبيرة برؤيته العلاقات الصينية- السورية قد وصلت لهذا التقدم الكبير، وقال: «أعتقد أننا وضعنا الأسس المتينة لتطوير هذه العلاقات في كل المجالات، ووقعنا الكثير من اتفاقيات التعاون وسوف ننفذ هذه الاتفاقيات في المستقبل القريب»، وأضاف: «القادم في علاقاتنا هو الأجمل والأفضل».
رقم : 1006428
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
نائب قائد الحرس الثوري: إيران تمتلك القدرة على الدفاع والردع والمبادرة
نائب قائد الحرس الثوري: إيران تمتلك القدرة على الدفاع والردع والمبادرة
28 تموز 2022
هل تؤدي جرائم الکیان الإسرائيلي في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
هل تؤدي جرائم الکیان الإسرائيلي في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
28 تموز 2022
قراءة متأنية في تصريحات الأمين العام لحزب الله دفاعاً عن حقوق لبنان البحرية
قراءة متأنية في تصريحات الأمين العام لحزب الله دفاعاً عن حقوق لبنان البحرية
28 تموز 2022
قائد الثورة الإسلامية: صلاة الجمعة فريضة استثنائية بحتة
قائد الثورة الإسلامية: صلاة الجمعة فريضة استثنائية بحتة
27 تموز 2022
وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد
وزير الداخلية الايراني: العدو يشن حربا شاملة ضد البلاد
27 تموز 2022
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
27 تموز 2022
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
27 تموز 2022
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
27 تموز 2022
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟
26 تموز 2022
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
هل تؤدي جرائم الکیان ‘‘الإسرائيلي‘‘ في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
26 تموز 2022
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
‘‘بيغاسوس‘‘ ورحلة التجسس على صحفيين عرب.. ماذا عن القانون الدوليّ.؟
26 تموز 2022
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
بعد خمسة عشر عاماً.. الأمم المتحدة تنتصر لقطاع غزة المحاصر
26 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟