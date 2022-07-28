مستوطنون يتأهبون لمظاهرات استفزازية في الضفة الغربية

وذكر موقع "0404" العبري أن "مستوطنين سينظمون في الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، مظاهرات احتجاجية على عدة تقاطعات على شارع رقم 60 الاستيطاني المار من وسط الضفة الغربية المحتلة، ويُعد من الشوارع الرئيسية التي شقتها قوات الاحتلال لخدمة المستوطنين".



وأوضح الموقع أن "هذه التظاهرات جاءت احتجاجا على وفاة مستوطن صباح اليوم الخميس، وإصابة أربعة آخرين بجراح مختلفة، بعد اصطدام سيارتهم مع سيارة فلسطينية، أصيب سائقها وراكب آخر بجروح طفيفة"، وزعم المستوطنون وعائلة القتيل أن "السائق الفلسطيني تعمد الاصطدام".



يشار إلى أن مظاهرات المستوطنين تتم عادة بحماية جيش الاحتلال، ويرافقها اعتداءات على سيارات المواطنين الفلسطينيين.