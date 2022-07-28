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الخميس 28 تموز 2022 ساعة 13:49

باشاغا: ليبيا مستعدة لتكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيسة لأوروبا

باشاغا: ليبيا مستعدة لتكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيسة لأوروبا
وقال باشاغا، عبر "تويتر": "بعد محادثات إيجابية مع إيطاليا وفرنسا، أكدنا على التزامنا بالعمل معا من أجل توطيد العلاقات فيما بيننا وتحقيق مصالحنا المشتركة".

وأضاف: "ليبيا مفتاح الأمن بالبحر المتوسط ويمكن أن تكون مصدرا مستداما للطاقة غير المسيّسة لأوروبا، فضلا عن الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية".

ويبلغ حجم إنتاج النفط في ليبيا حاليا نحو 860 ألف برميل يوميا، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط لافته إلى أنها و"شركاتها حقّقت ارتفاعاً نسبياً في حجم الإنتاج النفطي".

وأوضحت المؤسسة في بيان أمس الأول: "بلغ الإنتاج الحالي 860 ألف برميل في اليوم، بينما كان الإنتاج الطبيعي ما قبل إعادة فتح الحقول 560 ألف برميل يوميا".

وأكدت أنها "تسعى جاهدةً لزيادة الإنتاج والعودة به لمعدلاته الطبيعية البالغة مليون ومئتي ألف برميل يوميا خلال أسبوعين".
مصدر : وكالات
رقم : 1006467
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