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الخميس 28 تموز 2022 ساعة 14:30
انفجار عبوة ناسفة درعا السورية
وقالت المصادر انه انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون في سيارة عسكرية في مدينة درعا بجنوب سورية دون وقوع إصابات بشرية.
ولم ترد تفاصيل اخرى حول هذا الحادث.
رقم :
1006478
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