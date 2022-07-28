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الخميس 28 تموز 2022 ساعة 14:39

المغرب يكشف عن ترقية البعثات الدبلوماسية مع الاحتلال إلى سفارات

المغرب يكشف عن ترقية البعثات الدبلوماسية مع الاحتلال إلى سفارات
وخلال لقائه ما يسمى وزير العدل الإسرائيلي جدعون ساعر، كشف وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أنه ينوي زيارة تل ابيب بين شهري سبتمبر ونوفمبر، مشيرا إلى أنهما ناقشا “القضايا السياسية المطروحة على جدول الأعمال وتعزيز العلاقات الثنائية بين الجانبين”.

وأثار ساعر موضوع رفع مستوى البعثات الدبلوماسية بين الدول، شاكرا بوريطة “على دعم المغرب للكنيست كدولة مراقبة لمنتدى الاتحاد الأفريقي”.

وفي وقت سابق من أمس الأربعاء، التقى ساعر برئيس المخابرات المغربية عبد اللطيف الحموشي وبحث معه التعاون الأمني ​​بين الجانبين.

وكان جدعون ساعر، قد قام، أمس الاول الثلاثاء، بتوقيع تصريح مشترك للتعاون القانوني بين الجانبين، مع نظيره المغربي، وذلك لتحديث ورقمنة النظم القانونية والتعاون بين المحاكم الشرعية.

وفي هذا السياق، قال ساعر انه يرى أهمية كبيرة في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف مجالات السياسة وتعزيز الحوار في جميع المجالات السياسية. و أنه يأمل أن تساهم زيارته في ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 1006487
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