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الخميس 28 تموز 2022 ساعة 14:46

مقتل 15 جنديا 3 مدنيين في هجومين بجنوب غرب مالي

مقتل 15 جنديا 3 مدنيين في هجومين بجنوب غرب مالي
وبحسب مصادر قال الجيش في بيان إن 6 جنود قتلوا وأصيب 25 آخرون عندما تعرض معسكر للجيش لهجوم في سونكولو، وهي بلدة ريفية في منطقة سيجو الواقعة على بعد أكثر من 300 كيلومتر شمالي العاصمة باماكو.

وأضاف أن الهجوم الآخر وقع على معسكر في بلدة كالومبا بجنوب غرب البلاد أدى لمقتل 9 جنود و3 مدنيين .. مشيرا إلى تعرض قاعدة عسكرية أخرى في وسط مدينة موبتي لهجوم لكن الجنود تصدوا للمهاجمين دون وقوع إصابات.

وأوضح البيان انه تم صد جميع الهجمات، وتم قتل 48 من المسلحين في سونكولو.

يشار إلى أن القواعد العسكرية في أنحاء مالي تتعرض لهجمات متكررة ، يشنها مسلحون مرتبطون بتنظيم القاعدة الارهابي .
 
رقم : 1006491
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