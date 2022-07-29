إصابة 3 فلسطينيين برصاص الاحتلال في نابلس

وذكرت جمعية الهلال الأحمر لـ"قدس برس" أن طواقمها تعاملت مع إصابتين بالرصاص الحي في الأرجل، نقلتا لمستشفى رفيديا الحكومي.



في حين احتجزت قوات الاحتلال الإصابة الثالثة، ولاحقا نقلتها بسيارة إسعاف إسرائيلية إلى منطقة مجهولة، بعد أن رفض جيش الاحتلال تسليمها للطاقم الفلسطيني.



وقال شهود عيان: إن مقاومين فلسطينيين يستقلون سيارة تبادلوا إطلاق النار مع الجنود الإسرائيليين الموجودين على حاجز حوارة، ما أدى إلى إصابة ثلاثة شبان.



وأشاروا إلى أن قوات الاحتلال أغلقت الحاجز بالاتجاهين، ومنعت المسعفين الفلسطينيين من الوصول إلى الإصابات، قبل أن تتراجع وتسلمهم إصابتين، في حين بقي المصاب الثالث محتجزاً لدى الاحتلال.