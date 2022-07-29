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الجمعة 29 تموز 2022 ساعة 09:24

وزير الصحة الايراني: نمتلك القدرة على انتاج 6 أنواع من لقاحات كورونا

وزير الصحة الايراني: نمتلك القدرة على انتاج 6 أنواع من لقاحات كورونا
وقال عين اللهي في تصريحه يوم الخميس خلال اجتماع المجلس الإداري لمحافظة همدان غرب ايران، إن الهدف من تفقد الحكومة لمختلف مناطق البلاد هو حل المشكلات ميدانيا على أساس القدرات والميزانية المتاحة .

واضاف وزير الصحة والتعليم الطبي أن حل المشاكل القائمة في البلاد يعتمد على تعاون وجهود وشعور الجميع بالمسؤولية ، واضاف : في الاجتماعات الأخيرة في جنيف ، سميت إيران بالدولة الناجحة في مجال الصحة وهذا يعود إلى الجهود والتضحيات التي بذلت في هذا المجال.

وذكر أن جهود جنود المجال الصحي لا تُنسى ، وأضاف: قبل وباء كورونا حاول العدو تدمير الكوادر الصحية بالبلاد وإظهارهم كمعارضين للمثل ، ولكننا نجحنا في مواجهة دعايته السيئة .

وأضاف عين اللهي: خلال تفشي وباء كورونا ، لم يترك طاقم الرعاية الصحية في البلاد اي مريض دون علاج ودافعوا عن حياة أبناء وطنهم بكل ما اوتوا من قوة .

وأوضح أن 300 من الكوادر الطبية والصحية استشهدوا في ظل جهودهم الدؤوبة بمكافحة كورونا في البلاد، وقال: بجهود علماء بلادنا ، تتوفر الآن البنية التحتية والطاقة اللازمتين لتصنيع 6 أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا في البلاد.
رقم : 1006584
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