أبو عبيدة: مزاعم الاحتلال بوجود أماكن عسكرية بين المدنيين كذب وتضليل

جاء ذلك في بيان، للناطق باسم الكتائب "أبو عبيدة"، مساء اليوم الخميس، أكد فيه أن "سياسة العدو الممنهجة والمستمرة في بث الأكاذيب، لن تخدش الحقيقة الناصعة للمقاومة، وسيدفع العدو غالياً ثمن أي حماقةٍ ضد أهلنا وشعبنا".



وأوضح أن "تاريخ الاحتلال حافلٌ بالمجازر المبنية على أكاذيبَ ضدّ العائلات، والمنشآت المدنية من بيوتٍ ومساجدَ ومستشفياتٍ وجامعاتٍ ومدارس".



وذكّر أبو عبيدة بمجازر الاحتلال بحق العائلات الفلسطينية قائلاً: إنّ "المجازر بحق عائلاتِ غالية، والسموني، وأبو حطب، والكولك، وأبو العوف، والنجار، وقصف مدرسة الفاخورة، ومستشفى القدس، وغيرها الكثير، لهي خير شاهدٍ على ذلك".



وشدد على أن "المقاومة هي الأمينة على دماء أبناء شعبنا، والأحرص على سلامتهم وأمنهم".



ونشر أمس الأربعاء المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، على حسابه في "تويتر"، فيديو يتضمن صوراً لمواقع وأنفاق زعم أنها "مواقع عسكرية للمقاومة الفلسطينية، تقع في وسط مدينة غزة، بالقرب من المشافي والمدارس والمؤسسات الدولية"، وفق زعمه.