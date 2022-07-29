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الجمعة 29 تموز 2022 ساعة 14:11

السعودية عن قرار فتح أجوائها أمام ‘‘جميع الرحلات‘‘: موقفنا من فلسطين لن يتغير

السعودية عن قرار فتح أجوائها أمام ‘‘جميع الرحلات‘‘: موقفنا من فلسطين لن يتغير
ذكرت مصادر صحفية سعودية أن المملكة “شددت على أن القرار بالسماح باستخدام المجال الجوي لجميع شركات الطيران مرتبط بالتزاماتها الدولية، ولا تعني هذه الخطوة أنها مقدمة لخطوات أخرى”.

جاء ذلك في كلمة ألقاها القائم بالأعمال بالإنابة في وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة محمد العتيق، أمام مجلس الأمن الدولي في جلسته المنعقدة أمس تحت بند “الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية”.

وقال: “تجدد المملكة وقوفها بجانب الشعب الفلسطيني، وتشدد على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط بوصفه خيارا استراتيجيا لإنهاء أحد أطول وأعقد الصراعات التاريخية التي شهدها العالم المعاصر” حسب تعبيره.
مصدر : وكالات
رقم : 1006612
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