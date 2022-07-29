لافروف حول زيارة بيلوسي إلى تايوان: لم يتغير موقفنا بشأن الصين

وقال لافروف للصحفيين اليوم الجمعة "بالنسبة لنا، هذه المسألة واضحة تماما. موقفنا من وجود صين واحدة فقط لم يتغير. الولايات المتحدة تؤكد بشكل دوري نفس الموقف بالكلمات ، ولكن من الناحية العملية، كما تفهمون أنتم هذا بنفسكم، لا تتطابق الأفعال دائمًا مع الأقوال. نحن ليس لدينا مشاكل في الدفاع عن مبدأ سيادة الصين، ونحن ننطلق من فرضية أنه لن يتم القيام بأي مضايقات أو استفزازات يمكن أن تؤدي إلى تفاقم هذا الوضع".



وعشية اجتماع وزراء خارجية منظمة شنغهاي للتعاون في طشقند، التقى لافروف بوزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش اجتماع وزراء خارجية المنظمة، وبحسب الوزير الروسي، فإن قضية تايوان لم يتم بحثها في الاجتماع.



هذا وأفادت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية، نقلا عن مصادر، أن رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي ستتوجه على رأس وفد رسمي إلى آسيا اليوم الجمعة، مشيرة إلى أن القرار بشأن زيارة تايوان لم يتخذ بعد.



وذكرت القناة: "قال مصدران إن رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ... ستتوجه إلى آسيا على رأس وفد رسمي من الكونغرس اليوم الجمعة، على الرغم من أنه من غير الواضح ما إذا كانت الزيارة ستتضمن توقفاً في تايوان".



وأشار أحد المصادر المطلعة على مسار الرحلة إلى أن زيارة تايوان مدرجة على أنها "أولية"؛ وستشمل الرحلة زيارات إلى اليابان وجمهورية كوريا، وماليزيا، وسنغافورة.