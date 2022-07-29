العراق.. تحالف السيادة يحدد عدة شروط لحضور جلسة البرلمان

اسلام تايمز (العراق) - أبلغ رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر، تحالف الإطار التنسيقي ،أمس الخميس، عدم حضور نواب السيادة إلى جلسة البرلمان القادمة إلا بعد تلبية جملة شروط.