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الجمعة 29 تموز 2022 ساعة 16:10

الدفاع الروسية تنشر تقريرها عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا ودونباس

الدفاع الروسية تنشر تقريرها عن سير العملية العسكرية في أوكرانيا ودونباس
وذكرت الوزارة، أن الجيش الروسي قصف بأسلحة عالية الدقة من البحر والجو والبر في 28 يوليو من هذا العام، مواقع تمركز قوات الاحتياط الأوكرانية في مقاطعتي كييف وتشيرنيغيف. وبفضل هذه الضربات، فقد قدرته القتالية اللواء الميكانيكي رقم 30 الذي كان يستعد للتوجه إلى دونباس، وذلك بعد استهدافه في ميدان للتدريب بالمركز السكني ليوتيج بمقاطعة كييف.

وتسبب القصف الدقيق الروسي، بتكبيد لواء المشاة الميكانيكي رقم 57 بخسائر فادحة، والذي كان ينفذ تدريبات قتالية في مقاطعة تشيرنيغيف.

ويواصل الطيران الميداني -التكتيكي وطيران الجيش والقوات الصاروخية والمدفعية قصف المنشآت العسكرية على أراضي أوكرانيا. وخلال اليوم الماضي، تمت إصابة بطارية واحدة لإطلاق صواريخ "توشكا-أو" التكتيكية، ومستودع للذخيرة الصاروخية والمدفعية وكذلك ذخائر اللواء الجوي 81 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في المركز السكني قسطنطينوفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية.

وكذلك تم استهداف وتدمير القوى البشرية ومعدات العدو الحربية في 275 منطقة. ففي منطقة ديرغاتشي بمقاطعة خاركوف، تمكنت مقاتلة روسية من طراز "سو-35" من تدمير بطارية دفاع جوي صاروخية من طراز "تور-م1". وتمكنت طائرة روسية مقاتلة من طراز "سو-34" من تدمير منظومة دفاع جوي صاروخية أوكرانية من طراز "بوك-م1" على أرض المركز السكني رازدولوفكا بجمهورية دونيتسك.

وخلال اليوم الماضي، أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية، 6 طائرات بدون طيار أوكرانية بمقاطعة خاركوف وفوق أراضي جمهورية دونيتسك. وكذلك تم اعتراض 20 قذيفة صاروخية، وصاروخ بالستي من طراز "توشكا" فوق المراكز السكنية في مقاطعتي خيروسون وخاركوف وجمهورية لوغانسك.

وبشكل إجمالي، وفقا لمعطيات وزارة الدفاع الروسية، تم منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، تدمير 260 طائرة حربية و145 مروحية و1631 طائرة بدون طيار، و361 منظومة دفاع جوي صاروخية و4181 دبابة وعربة مدرعة قتالية، و768 شاحنة حاملة لراجمات الصواريخ، و3213 قطعة من المدافع الميدانية والهاونات وكذلك 4522 شاحنة نقل وسيارة عسكرية.
رقم : 1006631
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