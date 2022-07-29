الفياض يؤكد: العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي

وذكر الفياض في كلمة القاها خلال مهرجان "انتصار الدم"، أن "صفتنا ووجودنا وعنواننا وقيمتنا هم الشهداء، وذكراهم تحمل اي مسؤول ومقاتل في هيئة الحشد الشعبي اعظم المسؤوليات لأن من استشهد هم خيرة ابناء هذه المسيرة”.



وأضاف، أن "الشهداء هم هوية الحشد"، مردفاً: "أشعر بغاية الإطمئنان بأن العراق محفوظ بوجود الحشد الشعبي وهمة أبنائه".



هذا وانطلقت، اليوم الجمعة، فعاليات مهرجان "انتصار الدم" في مبنى مديرية الاعلام العامة في هيئة الحشد الشعبي والذي يقام بمناسبة الذكرى السنوية السابقة لاستشهاد القائد ابو منتظر المحمداوي وثلة من المجاهدين في عمليات تحرير الصقلاوية.



وحضر المهرجان الذي اقيم في قاعة الشهيد حيدر المياحي بمبنى مديرية الإعلام السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض وشخصيات رسمية وسياسية واجتماعية واكاديمية وشيوخ عشائر وجمع غفير.



تجدر الاشارة الى أن الشهيد القائد ابو منتظر المحمداوي ارتقى مع ثلة من المجاهدين يوم 13 تموز 2015 خلال قيادة عمليات تحرير الصقلاوية صائما محتسبا في شهر رمضان.