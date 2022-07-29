البحرية الإيرانية ترسل قافلة 'السلام والصداقة' العاشرة الى روسيا

اسلام تايمز (ايران) - غادرت قافلة "السلام والصداقة الإيرانية العاشرة في بحر قزوين" متوجهة الى روسيا، بعد توديعها من قبل قادة ومسؤولين كبار في القوة البحرية للجيش الايراني.