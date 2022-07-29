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الجمعة 29 تموز 2022 ساعة 18:45
البحرية الإيرانية ترسل قافلة 'السلام والصداقة' العاشرة الى روسيا
وأقيمت مراسم توديع هذه القافلة القتالية والتدريبية للبحرية الايرانية بهدف المشاركة في العرض البحري لروسيا في المنطقة الرابعة لمقر الإمام الرضا (ع) بميناء أنزلي أي أسطول الشمال.
وتشارك في انجاز المهمة، سفينتا "بيكان" و"جوشن" من هذا المقر.
مصدر :
وكالات
رقم :
1006645
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