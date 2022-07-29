ايران تحطم الرقم القياسي في إنتاج الطاقة الكهربائية

وحسب الاحصائيات التي نشرتها شركة انتاج وتطوير الطاقة النووية في ايران، فإن انتاج هذه الطاقة في محطة بوشهر منذ بداية العام الـ 11 لنشاطه حتى نهاية مايو الماضي تجاوز 53 مليار كيلوواط ساعة ووصل الى 53 مليار و80 مليون كيلوواط ساعة.



وقد تم تسليم اكثر من 50 مليار كيلوواط ساعة الى شبكة الكهرباء في ايران حتى الآن، اذ تبلغ قيمته في اسواق الدول الجارة 4 مليارات و25 مليون دولار.



ونظرا لهذه الاحصائيات، فإن الطاقة الذرية أدت الى الحيلولة دون استهلاك الوقود بنسبة 83 مليون و900 الف برميل طوال الاعوام الـ 11 الماضية.