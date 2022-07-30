الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 تموز 2022 ساعة 09:05

الجزائر ترفع التجميد عن عمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا

الجزائر ترفع التجميد عن عمليات الاستيراد والتصدير مع إسبانيا
وقالت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، أمس الجمعةفي وثيقة موجهة للبنوك الجزائرية، أن " أوامر منع عمليات التصدير والاستيراد من وإلى إسبانيا، ومنع عمليات التوطين البنكي، قد تمّ تجميدها ".

ويأتي رفع التجميد بعد نحو شهرين، من وثيقة "9 يونيو"، التي جمدت على إثرها التعاملات التجارية الخارجية بين الجزائر وإسبانيا.

يذكر أن الجزائر علقت معاهدة الصداقة وحسن الجوار والتعاون مع إسبانيا، المبرمة منذ أكثر من عشرين عاماً، فيما استدعت الخارجية الجزائرية سفيرها في مدريد من أجل التشاور، في شهر أذار/مارس الماضي، على خلفية الموقف الإسباني الأخير الداعم لأطروحة الحكم الذاتي التي تقترحها المغرب لحل الأزمة الصحراوية.

يشار إلى أن الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، كان قد وصف قرار رئيس الحكومة الإسبانية، المساند للطرح المغربي الداعم لحكم ذاتي للصحراء الغربية بأنه فعل "غير مقبول تاريخياً وأخلاقياً".

ومنذ العام 1975، نشب نزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" بشأن الصحراء، بدأ بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، وتحوّل الصراع إلى مواجهة مسلّحة استمرت حتى العام 1991، وتوقفت بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار، برعاية الأمم المتحدة.

وتصر الرباط على أحقيتها في الصحراء، وتقترح حكماً ذاتياً موسعاً تحت سيادتها، فيما تطالب "البوليساريو" باستفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الصحراء المتنازع عليها.

وفي الوقت نفسه، تعتمد إسبانيا بشكل كبير على الجزائر بما يتعلق بإمدادات الغاز، وتؤكّد مجموعة النفط والغاز الجزائريّة العامّة "سوناطراك"، أنّها لا تستبعد "مراجعة حساب" سعر الغاز المصدّر إلى إسبانيا، وذلك في سياق التوتّر الدبلوماسي بين البلدين.
مصدر : وكالات
رقم : 1006735
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
30 تموز 2022
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
29 تموز 2022
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
29 تموز 2022
تمديد الهدنة في اليمن يجب أن يخضع لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية
تمديد الهدنة في اليمن يجب أن يخضع لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية
29 تموز 2022
السيد نصر الله يرسم قواعد جديدة للمواجهة
السيد نصر الله يرسم قواعد جديدة للمواجهة
29 تموز 2022
اللواء سلامي: توصلنا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية في ظروف الحظر
اللواء سلامي: توصلنا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية في ظروف الحظر
28 تموز 2022
رئيسي : البيت الابيض اعترف بهزيمته امام ايران وحرب اليوم حرب إرادات
رئيسي : البيت الابيض اعترف بهزيمته امام ايران وحرب اليوم حرب إرادات
28 تموز 2022
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
28 تموز 2022
نائب قائد الحرس الثوري: إيران تمتلك القدرة على الدفاع والردع والمبادرة
نائب قائد الحرس الثوري: إيران تمتلك القدرة على الدفاع والردع والمبادرة
28 تموز 2022
هل تؤدي جرائم الکیان الإسرائيلي في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
هل تؤدي جرائم الکیان الإسرائيلي في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
28 تموز 2022
قراءة متأنية في تصريحات الأمين العام لحزب الله دفاعاً عن حقوق لبنان البحرية
قراءة متأنية في تصريحات الأمين العام لحزب الله دفاعاً عن حقوق لبنان البحرية
28 تموز 2022
قائد الثورة الإسلامية: صلاة الجمعة فريضة استثنائية بحتة
قائد الثورة الإسلامية: صلاة الجمعة فريضة استثنائية بحتة
27 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟