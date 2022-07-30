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السبت 30 تموز 2022 ساعة 11:11

تيارات حارة صحراوية تضرب لبنان

تيارات حارة صحراوية تضرب لبنان
يستمر تمركز المُنخفض الهندي الموسمي على شبه الجزيرة العربية والبحر الاحمر  بضغط يصل إلى نحو 990hp، الامر الذي يساهم بتمدد الكتل الصحراوية الحارة نحو شمال افريقيا وجنوب شرق اوروبا والحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، فترتفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ بين مصر وسيناء وتركيا واليونان والاردن، ويكون كل من لبنان وفلسطين وسوريا في قلب التيارات الحارة المتجهة من المناطق المدارية الصحراوية.


وفي الوقت الذي ضرب المنخفض طوفاني دول الخليج وغرب ايران وسبب فيضانات وسيولاً مدمرة، يُعاني الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط من ارتفاع بدرجات الحرارة التي لامست 40 درجة بين البقاع الشرقي ودمشق، و38 درجة في البقاع الاوسط والغربي، و33 الى 35 درجة فوق الساحل،
ويُنتظر ان يبقى لبنان والجوار حتى الثاني من شهر آب، تحت وطأة الحر الشديد بحيث ستتراوح درجات الحرارة بين 39 و 41 بقاعاً وفي دمشق 42، وعلى الجبال الغربية 31-33، وفوق الساحل 32-34 مع رطوبة عالية تلامس 80%.
طقس الويك اند، مشمس وحار ساحلا وجبلاً، مع تشكل طبقات خفيفة للضباب على الجبال الغربية، لاهب وجاف في البقاع مع رياح ساخنة تصل الى 25  كم في الساعة.

 
 حالة البحر منخفض الموج حرارة سطح المياه 29 درجة.
الحرارة على الساحل: 33 نهاراً و 26 ليلاً  
في البقاع: 38-41 نهاراً و 22 ليلا
على الجبال 1200 متر: 30-32 نهاراً و 18
على الجبال 2000 متر: 27 نهاراً و  15 ليلا
‎الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 15 كم
الضغط الجوّي: 1006hpa
الرطوبة: 78 %ساحلاً و 27% بقاعاً
رقم : 1006752
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