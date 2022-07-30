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السبت 30 تموز 2022 ساعة 14:42

نسبة تأييد بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه

نسبة تأييد بايدن تتراجع إلى أدنى مستوياتها منذ تنصيبه
ووفقا لمعطيات الدراسة ونشرت يوم أمس الجمعة، أعلن 38% من الذين تم استطلاع آرائهم، عن موافقتهم على عمل بايدن في منصب رئيس الدولة.

وعارض عمل بايدن في المنصب المذكور، 59% من المشاركين في الاستطلاع. أما الباقون فلم يردوا على السؤال المتعلق بذلك.

ووفقا للمؤسسة، هذا هو أدنى تصنيف لبايدن تم تسجيله في استطلاعات الرأي التي تنظمها "غالوب"، منذ تنصيبه في يناير 2021.

وقالت الدراسة الاجتماعية، أن "معدل تأييد عمل الرئيس جو بايدن انخفض إلى أقل من 40٪ للمرة الأولى، وهو الآن عند حد أدنى جديد له [بايدن] - 38٪".

في فبراير 2021، كانت نسبة تأييد عمل الزعيم الأمريكي عند 57٪، وفقا لاستطلاعات نفس المؤسسة. وعلى مدى الأشهر التالية، انخفض هذا الرقم تدريجيا. ولم تقدم الخدمة شرحا لأسباب ذلك.
مصدر : وكالات
رقم : 1006782
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