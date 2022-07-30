بدء توافد الزوار الإيرانيين إلى العراق على شكل انفرادي من دون تأشيرات الدخول

وأضاف سيلاوي اليوم السبت في تصريح لمراسل ارنا : بإمكان الزوار الإيرانيين التردد عبر منفذ جذابة الدولي للعتبات المقدسة في العراق من دون تأشيرات دخول على شكل انفرادي وعليهم حمل جواز السفر وشهادة تطعيم الجرعتين الأولى والثانية من لقاح كورونا.



وفق الاتفاق الموقع مع وزارة الداخلية العراقية، بإمكان الزوار الإيرانيين التوجه إلى العراق على شكل انفرادي أو ضمن قوافل عبر الحدود البرية : خسروي في محافظة كرمانشاه ومهران في إيلام وجذابة وشلمجة بمحافظة خوزستان.



وهناك توقعات بأن يشارك 5 ملايين زائر إيراني في مراسم أربعينية الإمام الحسين (ع) في العراق، وان يتردد حوالي ميليونان منهم عبر معبري جذابة وشلمجه.



ويقع منفذ جذابة على بعد 110 كيلومترات من شمال غرب مدينة أهواز، مركز محافظة خوزستان (جنوب غرب إيران).