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السبت 30 تموز 2022 ساعة 21:10

وسط تصاعد التوتر.. مناورات عسكرية صينية قرب تايوان

وسط تصاعد التوتر.. مناورات عسكرية صينية قرب تايوان
وتشمل المناورات تدريبات بالذخيرة الحية بحسب وسائل إعلام حكومية أمس الجمعة، دون ذكر تفاصيل عن المدة المقررة لها.

وبهدف إجراء المناورات سيتم إغلاق الحركة الملاحية قرب جزيرة بينجتان في فوتشو، عاصمة مقاطعة فوجيان شرقي الصين، من الساعة 8 صباحًا حتى 9 مساء بالتوقيت المحلي، السبت.

وتقع بينجتان على بعد 125 كلم من تايوان.

وحذر الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، نظيره الأمريكي جو بايدن من “اللعب بالنار” بما يخص قضية تايوان، وذلك خلال اتصال هاتفي “صريح”، وفق بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الصينية.

هذا وذكرت وسائل إعلام أن الطائرة التي تقل رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، أقلعت اليوم من قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن، متجهة إلى منطقة المحيط الهادئ.

ومن المحتمل أن تكون بيلوسي في طريقها إلى تايوان، التي سبق أن أعلنت المسؤولة الأمريكية عن نيتها لزيارتها خلال جولة آسيوية تشمل عدة دول.

وتتبنى بكين مبدأ “الصين الواحدة” وتؤكّد أن جمهورية الصين الشعبية هي الجهة الوحيدة المخول لها تمثيل الصين في المحافل الدولية، وتلوّح بين الحين والآخر باستخدام القوة والتدخل عسكريًا إذا أعلنت تايوان الاستقلال.

وفي حال زيارة بيلوسي إلى تايوان، فستكون هذه أول زيارة يجريها رئيس لمجلس النواب الأمريكي منذ 25 عاما، بعد رحلة الجمهوري نيوت غينغريتش عام 1997 للقاء الرئيس التايواني آنذاك لي تنغ هوي.

وتشهد العلاقات بين بكين وتايوان توترا منذ عام 1949، عندما سيطرت قوات يقودها “الحزب القومي” على تايوان بالقوة، عقب هزيمتها في الحرب الأهلية بالصين، وتدشين “الجمهورية الصينية” في الجزيرة.
مصدر : وكالات
رقم : 1006830
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