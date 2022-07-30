الصفحة الرئيسية
0
السبت 30 تموز 2022 ساعة 21:25

مامستقبل الحكومة العراقية بعد التظاهرات الصدرية؟

مامستقبل الحكومة العراقية بعد التظاهرات الصدرية؟
 بعد مظاهرات أنصار الصدر في بغداد يوم الاربعاء الماضي واقتحامهم للمنطقة الخضراء ومجلس النواب ، نزل انصار هذا التيار اليوم إلى الشوارع مرة أخرى ويعتزمون التوجه الى المنطقة الخضراء . المطلب الرئيسي للمتظاهرين هو معارضتهم لرئاسة وزراء محمد شياع السوداني المرشح المقترح من قبل الاطار التنسيقي الشيعي.

فيما انسحب الصدريون من عضوية البرلمان العراقي ، في الظروف الجديدة ، فإنهم يطالبون بالإعلان عن معارضتهم للمرشح المقترح لمنصب رئاسة الوزراء من خلال نزولهم الى الشارع والحيلولة دون تحقق هذا الامر .

هناك شكوك كبيرة حيال تراجع الاطار التنسيقي في مواجهة مطالب الصدريين .

رغم أن إحدى طرق التعبير عن معارضة القرارات والسياسات في المجتمعات الديمقراطية هي النزول الى الشارع ، لكن يبدو أنه بعد تحقق الإجراءات القانونية ، فإن محاولة فرض الامر الواقع من خلال التظاهرات وما شابهها لن تؤدي إلا إلى استمرار الانسداد السياسي ولن يؤدي إلى نتائج ملموسة وانفراجة في الاوضاع.

الى اين ستؤول خارطة التظاهرات في العراق بعد وصول الحشد المتظاهر الى المنطقة الخضراء والتواجد فيها ، امر يجب الانتظار لمعرفة عواقبه . لكن المؤكد أن الجهود التي تبذل لاحتواء الموضوع تهدف إلى منع تكرار الخسائر الانسانية والمادية التي شهدتها عام 2019 وثورة تشرين.

في حال عدم موافقة الاطار التنسيقي على استبدال شخص اخر بدل السوداني واصراره على تنفيذ القانون من جهة ، واصرار الصدريين على موقفهم من جهة أخرى ، يبدو أن علينا انتظار تأزم الاوضاع في العراق.

النقطة الجديرة بالتأمل هي انه في حال تغير السوداني واستبداله بشخص آخر ، فليس هناك اي ضمانة بان يكون الشخص الجديد محل ترحيب وتاييد الصدريين . من الواضح أن توقع انتخاب شخص من المجموعة المعارضة لمنصب رئيس الوزراء ايضا امر بعيد الاحتمال.

اقل ما ستنتج عنه التظاهرات التي شهدها العراق يوم الأربعاء واليوم هي أن اجتماع مجلس النواب لترتيب الوضع السياسي العراقي في ظل انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء سيواجه بتحديات وبالتالي تأجيله.
رقم : 1006831
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
30 تموز 2022
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
30 تموز 2022
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
29 تموز 2022
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
29 تموز 2022
تمديد الهدنة في اليمن يجب أن يخضع لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية
تمديد الهدنة في اليمن يجب أن يخضع لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية
29 تموز 2022
السيد نصر الله يرسم قواعد جديدة للمواجهة
السيد نصر الله يرسم قواعد جديدة للمواجهة
29 تموز 2022
اللواء سلامي: توصلنا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية في ظروف الحظر
اللواء سلامي: توصلنا لتكنولوجيا الصواريخ البالستية في ظروف الحظر
28 تموز 2022
رئيسي : البيت الابيض اعترف بهزيمته امام ايران وحرب اليوم حرب إرادات
رئيسي : البيت الابيض اعترف بهزيمته امام ايران وحرب اليوم حرب إرادات
28 تموز 2022
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
مفاعل نووي جديد في اصفهان .. ايران تنتقل من التخصيب لدورة الوقود
28 تموز 2022
نائب قائد الحرس الثوري: إيران تمتلك القدرة على الدفاع والردع والمبادرة
نائب قائد الحرس الثوري: إيران تمتلك القدرة على الدفاع والردع والمبادرة
28 تموز 2022
هل تؤدي جرائم الکیان الإسرائيلي في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
هل تؤدي جرائم الکیان الإسرائيلي في نابلس إلى انتفاضة جديدة؟
28 تموز 2022
قراءة متأنية في تصريحات الأمين العام لحزب الله دفاعاً عن حقوق لبنان البحرية
قراءة متأنية في تصريحات الأمين العام لحزب الله دفاعاً عن حقوق لبنان البحرية
28 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟