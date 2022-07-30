مامستقبل الحكومة العراقية بعد التظاهرات الصدرية؟

بعد مظاهرات أنصار الصدر في بغداد يوم الاربعاء الماضي واقتحامهم للمنطقة الخضراء ومجلس النواب ، نزل انصار هذا التيار اليوم إلى الشوارع مرة أخرى ويعتزمون التوجه الى المنطقة الخضراء . المطلب الرئيسي للمتظاهرين هو معارضتهم لرئاسة وزراء محمد شياع السوداني المرشح المقترح من قبل الاطار التنسيقي الشيعي.



فيما انسحب الصدريون من عضوية البرلمان العراقي ، في الظروف الجديدة ، فإنهم يطالبون بالإعلان عن معارضتهم للمرشح المقترح لمنصب رئاسة الوزراء من خلال نزولهم الى الشارع والحيلولة دون تحقق هذا الامر .



هناك شكوك كبيرة حيال تراجع الاطار التنسيقي في مواجهة مطالب الصدريين .



رغم أن إحدى طرق التعبير عن معارضة القرارات والسياسات في المجتمعات الديمقراطية هي النزول الى الشارع ، لكن يبدو أنه بعد تحقق الإجراءات القانونية ، فإن محاولة فرض الامر الواقع من خلال التظاهرات وما شابهها لن تؤدي إلا إلى استمرار الانسداد السياسي ولن يؤدي إلى نتائج ملموسة وانفراجة في الاوضاع.



الى اين ستؤول خارطة التظاهرات في العراق بعد وصول الحشد المتظاهر الى المنطقة الخضراء والتواجد فيها ، امر يجب الانتظار لمعرفة عواقبه . لكن المؤكد أن الجهود التي تبذل لاحتواء الموضوع تهدف إلى منع تكرار الخسائر الانسانية والمادية التي شهدتها عام 2019 وثورة تشرين.



في حال عدم موافقة الاطار التنسيقي على استبدال شخص اخر بدل السوداني واصراره على تنفيذ القانون من جهة ، واصرار الصدريين على موقفهم من جهة أخرى ، يبدو أن علينا انتظار تأزم الاوضاع في العراق.



النقطة الجديرة بالتأمل هي انه في حال تغير السوداني واستبداله بشخص آخر ، فليس هناك اي ضمانة بان يكون الشخص الجديد محل ترحيب وتاييد الصدريين . من الواضح أن توقع انتخاب شخص من المجموعة المعارضة لمنصب رئيس الوزراء ايضا امر بعيد الاحتمال.



اقل ما ستنتج عنه التظاهرات التي شهدها العراق يوم الأربعاء واليوم هي أن اجتماع مجلس النواب لترتيب الوضع السياسي العراقي في ظل انتخاب رئيسي الجمهورية والوزراء سيواجه بتحديات وبالتالي تأجيله.