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الاثنين 1 آب 2022 ساعة 09:20

رئيس منظمة الطاقة الذرية: البرلمان يؤكد على تحويل وثيقة التنمية النووية الى قانون

رئيس منظمة الطاقة الذرية: البرلمان يؤكد على تحويل وثيقة التنمية النووية الى قانون
وبعد مشاركته في جلسة لجنة الطاقة في مجلس الشورى الاسلامي، قال محمد اسلامي: إن منظمة الطاقة الذرية وفي إطار تحقيق توجيهات قائد الثورة وخطط الحكومة الحالية، بادرت إلى إعداد الوثيقة الشاملة للطاقة النووية، وقد تم عرضها في 10 نيسان/أبريل 2022.

وأضاف: بالتزامن مع ذلك، تم تكليف منظمة الطاقة الذرية في قانون الميزانية للعام الحالي من قبل البرلمان، بإعداد وثيقة شاملة وخارطة طريق لتنمية القطاع النووي للـ50 عاما القادمة، وأن تصادق عليه الحكومة حتى نهاية العام الحالي كحد أقصى (ينتهي في 20 آذار/مارس 2023).

وتابع: خلال هذه الجلسة، كان النواب ينظرون بالاغلب الى الاهداف الكمية، وكانت لديهم هذه الرؤية بأن يتم تحويل هذه الوثيقة الى قانون، بحيث لا يضر تغيير الحكومات بمسار التنمية النووية في البلاد.

ولفت اسلامي الى ان منظمة الطاقة الذرية لديها خطط لتنمية المحطات الكهروذرية، وتنمية استخدامات الاشعة، والعقارات الاشعاعية، والحماية من الاشعة وكذلك تنمية البنى التحتية والإسراع فيها، لأن هذه المنظمة تريد ان يكون تأثير التقنية النووية ملموسا في الشؤون المعيشية للمواطنين أكثر فأكثر.
رقم : 1007046
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