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الاثنين 1 آب 2022 ساعة 09:48

موسكو: دول في الناتو تؤيد تجنيد كييف للأجانب للقتال في دونباس

موسكو: دول في الناتو تؤيد تجنيد كييف للأجانب للقتال في دونباس
وأضاف تارابرين في حديثه لوكالة "نوفوستي": "تتابع روسيا باهتمام النشاط الذي تقوم به السلطات الأوكرانية بدعم غير رسمي من جانب دول مختلفة لحلف الناتو في مجال تجنيد المواطنين الأجانب للمشاركة في الأعمال القتالية في شرق أوكرانيا إلى جانب نظام كييف".

وأشار إلى أن عملية التجنيد تشارك فيها ليس المنظمات غير الحكومية فحسب بل والبعثات الدبلوماسية الأوكرانية في الخارج، الأمر الذي يتناقض مع عدد من الاتفاقيات الدولية، بما فيها اتفاقية فيينا حول العلاقات الدبلوماسية لعام 1961.

من جهة اخرى، أعلن رئيس إدارة التحديات والتهديدات الجديدة بوزارة الخارجية الروسية، أن أمريكا علقت الحوار مع موسكو حول مكافحة الإرهاب.

وأكد تارابرين أن "الولايات المتحدة جمدت التعاون، تحت ذريعة بعيدة المنال ومن جانب واحد".

وكشف أنه منذ الجولة الأخيرة من المشاورات بين الاتحاد الأوروبي وروسيا حول إجراءات مكافحة الإرهاب في أكتوبر 2019، لم تعقد اجتماعات.
مصدر : وكالات
رقم : 1007053
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