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الاثنين 1 آب 2022 ساعة 10:53

أول موقف إيراني من احتجاجات الصدر في العراق

أول موقف إيراني من احتجاجات الصدر في العراق
وقال المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني، في أول موقف إيراني من تطورات الأحداث في العراق على خلفية احتجاجات التيار الصدري، إن "العراق بلد جار كبير ومهم بالنسبة لنا ونحن نتابع ونرصد تطورات الأحداث فيه بدقة وحساسية".

وأضاف كنعاني "الجمهورية الإسلامية تعتقد ان أمن العراق من أمنها وبأن الأحزاب والتيارات السياسية العراقية قادرة على تجاوز الأزمة من خلال اتباع الطرق السلمية والقانونية".

وتابع "كنّا ومانزال نحترم خيار الشعب العراقي ولانتدخل في شؤونه الداخلية لكننا نؤمن إن الحوار هو أفضل طريقة لحل الخلافات"، مبيناً "نحن واثقون ان الشعب العراقي شعب واع وناضج وسيتجاوز هذه الفترة بكياسته وحكمته".

واقتحمت أعداد كبيرة من مؤيدي زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، السبت الماضي، مبنى البرلمان العراقي، في ثاني اقتحام خلال يومين، واعلنوا اعتصاما مفتوحا حتى طرد من وصفوهم بـ" الفاسدين".

وفي سياق متصل، حددت اللجنة التحضيرية لتظاهرات الإطار التنسيقي، موقع وموعد انطلاق تظاهرات أنصارها المقررة اليوم الاثنين "على أسوار" المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وتأتي هذه الدعوة، رداً على إعلان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، في وقت سابق من اليوم، "تحرير" المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، فيما دعا العراقيين إلى "ثورة إصلاح" وتغيير النظام السياسي في العراق.

 
رقم : 1007062
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