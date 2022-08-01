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الاثنين 1 آب 2022 ساعة 10:55

مسؤول إيراني: لدينا القدرة التقنية لإنتاج قنبلة ذرية

مسؤول إيراني: لدينا القدرة التقنية لإنتاج قنبلة ذرية
وأوضح إسلامي أن إيران ”لديها القدرة التقنية على إنتاج قنبلة ذرية لكنها لا تنوي القيام بذلك“، مضيفاً "تعاوننا بناء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهي تشرف على برنامجنا النووي".

وبين إسلامي "الاتهامات الإسرائيلية بشأن برنامجنا النووي لن تؤثر على عملنا ولن تحقق أي نتيجة".

وتُخصب إيران بالفعل اليورانيوم حتى درجة نقاء 60%، وهي أعلى بكثير من سقف 3.67% المحدد بموجب اتفاق طهران النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية. ويتطلب صنع قنبلة نووية تَوفر يورانيوم مخصب بنسبة 90%.

وتخلى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2018 عن الاتفاق النووي والذي ينص على أن تكبح طهران عمليات التخصيب النووي في مقابل تخفيف العقوبات الاقتصادية الدولية المفروضة عليها.

وقال كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين أمس الأحد إن ”إيران استجابت لاقتراح جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، الذي يرمي إلى إنقاذ الاتفاق النووي، وهي تسعى لاختتام سريع للمفاوضات“.

وقال بوريل يوم الثلاثاء إنه اقترح مسودة نص جديد لإعادة إحياء الاتفاق.
رقم : 1007063
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