مسؤول: ايران مستعدة للتعاون التكنولوجي الشامل مع فنزويلا

وقال ستاري لدى استقباله وزير العلوم الفنزويلي "غابريل خيمنس" ان تطور الشركات المعرفية في ايران وفر الارضية للتعاون التكنولوجي والمبدع مع الدول الصديقة وعلى سبيل المثال تمتلك ايران قدرات لافتة في مجال انتاج اللقاحات الطبية الانسانية والحيوانية ويجري التعاون مع فنزويلا من اجل تصديرها.



كما اشار ستاري الى قدرات القطاع الخاص الايراني في مجال انتاج الادوية والمعدات الطبية ايضا قائلا ان هذه القدرات قد تخطت حتى امكانيات القطاع الحكومي.



ونوه ستاري الى حضور الشركات المعرفية والشركات المبدعة الايرانية في معرض فنزويلا قائلا : ان 75 شركة معرفية ايرانية قد اعلنت استعدادها للحضور في هذا المعرض ومن الضروري تحديد الشركات الفنزويلية المناظرة من اجل مد جسور التعاون بين شركات البلدين.