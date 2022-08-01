الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 آب 2022 ساعة 15:10

الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية

الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
واشار العميد شريف في تصريح له اليوم الاثنين إلى اشادة القائد العام للحرس الثوري اللواء حسين سلامي بقيادة وحدات الحرس الثوري في تقديم الخدمة الصادقة والجهادية والابداعية لاهالي محافظة هرمزكان (جنوب ايران) التي ضربها الزلزال قبل فترة، وقال: ان الإبداع والابتكار في خدمة المواطنين في الكوارث الطبيعية والحوادث يعد استراتيجية حاسمة للحرس الثوري.

واضاف: في أعقاب الزلزال الأخير الذي ضرب محافظة هرمزكان ، تم تنظيم وإرسال قوات مشاة البحرية التابعة للحرس الثوري وفيلق "الإمام السجاد (ع)" بمحافظة هرمزكان وقاعدة "المدينة" التابعة للقوات البرية التابعة للحرس الثوري إلى مكان الحادث من اجل تقديم خدمات الاغاثة والانقاذ لاهالي منطقة ساية خوش في ميناء لنكة.

واعتبر المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني توفير الاحتياجات الأساسية للمتضررين من الزلزال ، وخاصة النقل والإيواء المؤقت ، من الهموم التي تمت تلبيتها لله الحمد في الحادث الأخير ، في ظل سرعة وابداع مجموعة الجهوزية والدعم التابعة للحرس الثوري في بناء وإنتاج الكرفانات السكنية بتقنية جديدة.

وقال العميد شريف ، في شرحه للإبداع والابتكار المستخدم في تقديم المساعدة لضحايا زلزال ساية خوش: ان إنتاج وتوفير وارسال ونشر وتركيب وتجهيز وبدء تسليم 489 كرفانا سكنيا مجهزًا بأنظمة التبريد إلى منكوبي الزلزال ، في أقل من 48 ساعة بعد وقوع الزلزال ، مؤشر للتطوير في عملية تقديم الخدمات للمواطنين في ظروف الأزمات والصعوبات.

وأوضح المتحدث باسم الحرس الثوري : في السابق كان إرسال الكرفانات إلى المناطق المتضررة من الزلزال يتم ببطء رغم الجهود الدؤوبة والحثيثة لقوات الدعم والإغاثة ، بسبب الحجم الكبير للمنشآت ، وعادة ما كان يتم ارسال كل كرفان بشاحنة طويلة وعلى مدى فترة زمنية ملحوظة ولكن في الحالة الأخيرة ، ومع استخدام الإبداع والابتكار والتقنيات الجديدة في بناء كرفانات قابلة للطي ، فإن سرعة وسهولة ارسالها وعمليات التجهيز والتركيب تتم في غضون 20 دقيقة فقط وهو امر فريد من نوعه وكانت آثاره ملموسة وواضحة في تحسين وتسريع عملية تقديم الخدمة وكذلك كسب رضى المواطنين وتقليل مخاوفهم.
رقم : 1007098
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
1 آب 2022
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
1 آب 2022
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
1 آب 2022
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
1 آب 2022
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
1 آب 2022
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
30 تموز 2022
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
30 تموز 2022
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
30 تموز 2022
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
29 تموز 2022
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
29 تموز 2022
تمديد الهدنة في اليمن يجب أن يخضع لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية
تمديد الهدنة في اليمن يجب أن يخضع لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية
29 تموز 2022
السيد نصر الله يرسم قواعد جديدة للمواجهة
السيد نصر الله يرسم قواعد جديدة للمواجهة
29 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟