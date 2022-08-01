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الاثنين 1 آب 2022 ساعة 15:17

الاطار التنسيقي يحدد موقع وموعد انطلاق تظاهرات انصاره اليوم

الاطار التنسيقي يحدد موقع وموعد انطلاق تظاهرات انصاره اليوم
وكانت "اللجنة التنظيمية لدعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة" التابعة الى الإطار التنسيقي الشيعي، قد دعت في وقت سابق من اليوم، أنصارها إلى التظاهر ضد ما وصفته "الانقلاب المشبوه واختطاف الدولة"، في إشارة إلى اعتصام أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، داخل البرلمان في المنطقة الخضراء.

وذكرت اللجنة، ، أن "مكان انطلاق التظاهرة في الساعة الخامسة عصراً وسيكون عند الجسر المعلق ضمن منطقة الكرادة وسط العاصمة بغداد".

وأضافت أن "التظاهرة ستكون بحضور قيادات في الإطار التنسيقي، وبعض قيادات الحشد الشعبي"، لافتة إلى أن "عناصر الحشد سيضربون طوقاً أمنياً لحماية متظاهري الإطار".

وأشارت اللجنة التحضيرية، إلى أن "تمديد وقت التظاهرة، أو تحويلها إلى اعتصام مفتوح، متروك لقيادة الإطار التنسيقي"، لافتة في الوقت نفسه، إلى أن "التظاهرة لن تحمل أية شعارات مناوئة للصدر، وإنما ضد حكومة مصطفى الكاظمي، حيث سيتم قطع طريق المطار، حتى يضمنون عدم سفره".
مصدر : وكالات
رقم : 1007105
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