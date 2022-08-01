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الاثنين 1 آب 2022 ساعة 15:18

مرفأ بيروت يعمل كعادته اليوم وسقوط الإهراءات لا يعرقل العمل فيه

مرفأ بيروت يعمل كعادته اليوم وسقوط الإهراءات لا يعرقل العمل فيه
واضاف حمية: كما قلنا سابقا "سقوط الإهراءات لا تعرقل العمل فيه، ولا تبطئ مسار تفعيله،إضافة إلى أنها لن تؤثر على قرارنا المبرم بإعادة إعماره، كونه مرفقاً حيوياً للبنان، وإحدى بواباته الهامة التي تعمّق دوره المنشود على ساحل المتوسط".

وردّت إدارة مرفأ بيروت على تناول بعض الوسائل الإعلامية خبراً مفاده أنّ مرفأ بيروت توقَّف عن استقبال البواخر خوفاً من انهيارات إضافية في صوامع القمح وذلك بعد انهيار جزئي حصل اليوم في الجانب الشمالي من الإهراءات.

وأشارت في بيان الى أن سير العمل لم ولن يتوقف، وأنّ الاحتياطات والإجراءات متّخذة منذ مدة زمنية تحسّباً لأي طارئ فجرى عزل محيط الأهراء بزيادة المسافة المطلوبة وهي (50 متراً) إلى 150 و200 متر في بعض الأماكن، كما تم عزل رصيف 7 و8 و9 في حينه.

بعد مرور سنتين على الإنفجار-الزلزال الذي دمّر حوالي نصف العاصمة بيروت وقتل حوالى 207 أشخاص من الأبرياء كما جرح قرابة 6000 آلاف وشرّد مئات الآلاف، يمكننا وبكل راحة ضمير الحديث عن أن لبنان يعيش المشهد الأسوأ وعلى كافة الصعد المرتبطة بالإنفجار.
مصدر : وكالات
رقم : 1007106
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