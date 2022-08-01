الصفحة الرئيسية
0
الاثنين 1 آب 2022 ساعة 15:36

الإمارات تزيد التطبيع برحلة جوية إضافية إلى تل أبيب

الإمارات تزيد التطبيع برحلة جوية إضافية إلى تل أبيب
وقالت القناة الإسرائيلية "أي 24"، نقلا عن مصادر خليجية قولها إن شركة "طيران الإمارات" ستُسيّر الرحلة اليومية الثانية باستخدام طائراتها من طراز "بوينغ 777- 300 إي آر" بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية).

ونوهت القناة الى أن تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين الإسرائيليين، والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها طيران الإمارات إلى "إسرائيل"، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين الجانبين.

وتتابع القناة الإسرائيلية في هذا الخصوص: "وقد روعي اختيار مواعيد الخدمة الجديدة لتغادر الرحلة "ئي كيه 933" دبي في تمام الساعة 08:15 صباحاً، لتصل تل أبيب في تمام الساعة 09:50 صباحاً. وستغادر رحلة العودة "ئي كيه 934" تل أبيب في تمام الساعة 11:50 صباحاً لتصل إلى دبي في تمام الساعة 16:50 عصراً، علماً بأن كافة مواعيد الإقلاع والهبوط بالتوقيت المحلي.

وأضافت: "ستوفر هذه الرحلة الثانية لمسافري طيران الإمارات من إسرائيل وصلات إلى وجهات في شبكة طيران الإمارات العالمية، بما في ذلك أوكلاند وبريسبان وبيرث وبالي وسيول وسنغافورة".

واستذكرت "أي24" أن شركة الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، قد أعلنت عن هبوط أول رحلة في مطار بن غوريون في "إسرائيل"، إيذاناً ببدء الخدمة اليومية من دبي إلى تل أبيب لأكبر شركة طيران في الإمارات، وذلك ضمن مساعي الإمارات في التطبيع مع الاحتلال في مجالات مختلفة.
مصدر : وكالات
رقم : 1007109
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
1 آب 2022
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
1 آب 2022
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
1 آب 2022
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
1 آب 2022
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
1 آب 2022
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
30 تموز 2022
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
30 تموز 2022
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
30 تموز 2022
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
29 تموز 2022
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
29 تموز 2022
تمديد الهدنة في اليمن يجب أن يخضع لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية
تمديد الهدنة في اليمن يجب أن يخضع لتنفيذ الاتفاقات الاقتصادية والمالية
29 تموز 2022
السيد نصر الله يرسم قواعد جديدة للمواجهة
السيد نصر الله يرسم قواعد جديدة للمواجهة
29 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!
إيران في طريق التحول إلی بائع رئيسي للأسلحة العسكرية
هل تغير موقف إيران من الحرب في أوكرانيا؟