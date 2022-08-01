الإمارات تزيد التطبيع برحلة جوية إضافية إلى تل أبيب

وقالت القناة الإسرائيلية "أي 24"، نقلا عن مصادر خليجية قولها إن شركة "طيران الإمارات" ستُسيّر الرحلة اليومية الثانية باستخدام طائراتها من طراز "بوينغ 777- 300 إي آر" بتوزيع الدرجات الثلاث (الأولى، رجال الأعمال والسياحية).



ونوهت القناة الى أن تشغيل الرحلة اليومية الإضافية بين دبي وتل أبيب، يأتي استجابة للطلب المتزايد من المسافرين الإسرائيليين، والبناء على نجاح الخدمة الحالية التي تُسيرها طيران الإمارات إلى "إسرائيل"، وذلك في ظل التزام الناقلة بتعزيز خدماتها بين الجانبين.



وتتابع القناة الإسرائيلية في هذا الخصوص: "وقد روعي اختيار مواعيد الخدمة الجديدة لتغادر الرحلة "ئي كيه 933" دبي في تمام الساعة 08:15 صباحاً، لتصل تل أبيب في تمام الساعة 09:50 صباحاً. وستغادر رحلة العودة "ئي كيه 934" تل أبيب في تمام الساعة 11:50 صباحاً لتصل إلى دبي في تمام الساعة 16:50 عصراً، علماً بأن كافة مواعيد الإقلاع والهبوط بالتوقيت المحلي.



وأضافت: "ستوفر هذه الرحلة الثانية لمسافري طيران الإمارات من إسرائيل وصلات إلى وجهات في شبكة طيران الإمارات العالمية، بما في ذلك أوكلاند وبريسبان وبيرث وبالي وسيول وسنغافورة".



واستذكرت "أي24" أن شركة الخطوط الجوية الإماراتية "طيران الإمارات"، قد أعلنت عن هبوط أول رحلة في مطار بن غوريون في "إسرائيل"، إيذاناً ببدء الخدمة اليومية من دبي إلى تل أبيب لأكبر شركة طيران في الإمارات، وذلك ضمن مساعي الإمارات في التطبيع مع الاحتلال في مجالات مختلفة.