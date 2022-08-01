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الاثنين 1 آب 2022 ساعة 17:30

تظاهرة سلمية في بغداد دعما للشرعية

تظاهرة سلمية في بغداد دعما للشرعية
وقالت المصادر، إن التظاهرة التي دعا اليها الاطار التنسيقي خرجت تزامنا مع استمرار اعتصام انصار التيار الصدري في البرلمان العراقي.

وأضافت، أن المتظاهرين يتوجهون الى احدى بوابات المنطقة الخضراء، وأن العناصر الامنية متواجدة في المنطقة دون ان تحمل اي سلاح معها.

وأشارت المصادر الى أن التظاهرة التي خرجت اليوم متجهة الى المنطقة الخضراء تمثل الاطار التنسيقي وفصائل المقاومة وذلك من أجل دعم الشرعية والحفاظ على مؤسسات الدولة.

واوضحت المصادر أن التظاهرة حتى اللحظة هي شعبية خالصة ولم يحضر فيها أي من الشخصيات الحزبية.

وقالت إن الهدوء الحذر يسود العاصمة العراقية بغداد وفي ظل مخاوف من تفاقم الاوضاع الامنية.

هذا وفي بيان له، دعا الاطار القوى السياسية، والإخوة في التيار الصدري للحوار واصفا ما يجري بالانقلاب على الشعب والدولة ومؤسساتها وعلى العملية السياسية والدستور والانتخابات، معتبرا ان التطورات الأخيرة أمر خطير يعيد إلى الذاكرة الانقلابات الدموية التي عاشها العراق طيلة عقود الدكتاتورية.

وأضاف أن أي عمل يخالف القانون يعتبر تجاوزا لكل الخطوط الحمراء وتهديدا للسلم الاهلي وسلطة القانون.

وأكد البيان أن أي عمل خارج الأطر الدستورية يعد تجاوزا للخطوط الحمراء، وتهديدا للسلم الأهلي والمجتمعي.
رقم : 1007117
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