الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 آب 2022 ساعة 08:24

إيران تحذر من مغبة أي مغامرة عسكرية يقوم بها الكيان الصهيوني

إيران تحذر من مغبة أي مغامرة عسكرية يقوم بها الكيان الصهيوني
وأشار تت راونجي في هذه الرسالة إلى التصريحات الأخيرة لإيال هولاتا ، مستشار الأمن القومي ورئيس مجلس الأمن القومي للكيان الصهيوني ضد إيران ، وأعلن أن الكيان الإسرائيلي مستمر في التهديد باستخدام القوة ضد إيران وقد أكدت هذه التصريحات علنا ​​المسؤولية عن العمليات التخريبية والأعمال الإرهابية للكيان الإسرائيلي في إيران.

وأوضح أن هولاتا هدد في مقابلة في 14 تموز 2022 ، إيران علانية بمزيد من العمليات الإرهابية وقال: "خلال العام الماضي ... نادرا ما تحركنا في إيران". واضاف أن "إسرائيل ستتصرف بشكل مستقل ضد الجمهورية الإسلامية بغض النظر عن رأي واشنطن في هذا الموضوع" ، وتابع: "هذا مجرد استمرار لما تم في العام الماضي".

وفي هذه الرسالة ، تم التأكيد على أن هذه التصريحات الاستفزازية لا تعد فقط انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ، ولكنها أيضًا اعتراف واضح بمسؤولية عمليات وأعمال الكيان الإسرائيلي الإرهابية ضد المسؤولين والعلماء الإيرانيين والبنية التحتية النووية السلمية الايرانية التي نفذها هذا الكيان في السنوات الأخيرة داخل الأراضي الإيرانية. كما أنه يثبت هذه الحقيقة وهي أن الكيان الإسرائيلي مسؤول عن مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية ويجب محاسبته على ذلك والقبول بعواقب مثل هذه الجرائم.

وتشير هذه الرسالة أيضًا إلى التصريحات الأخيرة لبيني غانتس ، وزير الحرب في الكيان الإسرائيلي ، الذي لجأ مرة أخرى إلى حملة الأكاذيب والتضليل ضد برنامج إيران النووي السلمي ، وادعى في مقابلة في 26 يوليو 2022 أن إسرائيل قادرة على الحاق أضرار جسيمة بالبرنامج الإيراني النووي وعرقلته.

وتم التاكيد في الرسالة بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ، في الوقت الذي حذرت فيه من أي مغامرة عسكرية من قبل الكيان الإسرائيلي ضد إيران في سياق تنفيذ سياسات هذا الكيان الشريرة في المنطقة ، تحتفظ لنفسها بالحق المشروع القائم على اساس القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة رداً على مثل هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية وتحمي شعبها ومصالح أمنها القومي في أي وقت تراه مناسباً.

وفي ختام الرسالة طلبت ايران من مجلس الأمن التقيد بالتزاماته بموجب ميثاقه للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وإدانة السياسات المثيرة للحرب والأنشطة الخبيثة للكيان الإسرائيلي ، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلم والأمن الدوليين.
مصدر : وكالات
رقم : 1007201
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
2 آب 2022
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
1 آب 2022
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
1 آب 2022
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
1 آب 2022
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
1 آب 2022
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
1 آب 2022
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
1 آب 2022
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
30 تموز 2022
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
30 تموز 2022
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
30 تموز 2022
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
29 تموز 2022
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
29 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!