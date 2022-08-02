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الثلاثاء 2 آب 2022 ساعة 08:35

كنعاني: الرد الإيراني على الحظر الأميركي الجديد سيكون حازما

كنعاني: الرد الإيراني على الحظر الأميركي الجديد سيكون حازما
وقال كنعاني في تعليق له فجر اليوم الثلاثاء على الحظر الأمريكي الجديد على شركات تتعامل مع ايران، : ان ادمان البيت الأبيض على الحظر واستخدامه كأداة يعد شاخصا مميزا لسياسة نظام الهيمنة الاميركي وان تغير الحكومات في هذا البلد لن يغير من سياسته.

واضاف كنعاني: المسؤولون في حكومة بايدن يصفون دوما سياسة الضغوط القصوى التي اتبعها (الرئيس الاميركي السابق دونالد) ترامب بالسياسة الفاشلة وغير المجدية، الا انهم عمليا يواصلوا هذه السياسة الفاشلة ويوسعوا نطاقها، لدرجة أنه حتى في عملية الجهود الحالية الرامية لاستئناف المفاوضات من أجل العودة إلى الاتفاق النووي، لم يوقفوا هذا التصرف غير المثمر والهدام.

وتابع المتحدث باسم الخارجية الايرانية: بادئ ذي بدء ، ستبدي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ردًا حازمًا وقويا وفوريًا على إصرار البيت الأبيض على مواصلة سياسة فرض الحظر ، وثانيًا ، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاجهاض الآثار السلبية المحتملة لاجراءات الحظر هذه على تجارة البلاد واقتصادها.

وأوضح: ان اجراءات الحظر هذه كشفت بوضوح الطبيعة الخادعة والتعزية الصورية التي قدمها الممثل الأمريكي الخاص في الشأن الإيراني في الوقت الذي تكبد فيه الشعب الإيراني الكثير من الضحايا والخسائر المالية بسبب الفيضانات.

يذكر ان الادارة الأمريكية فرضت ، مساء الإثنين ، عقوبات جديدة على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران.
رقم : 1007202
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