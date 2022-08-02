المقاومة الفلسطينية: ارتقاء الشهداء لن يضعف عزيمة شعبنا

وباركت لجان المقاومة ،أمس الإثنين، عبر بيان لها، الأيدي الطاهرة والسواعد المقاومة التي تصدت لجيش العدو الصهيوني في مخيم جنين مؤكد أن المقاومة هي اللغة الوحيدة التي يفهمها هذا العدو المجرم .



ووجهت كل التحية لجنين ومخيمها وقراها ومقاتليها الأبطال التي تثبت كل يوم أنها خزان الثورة والثوار الذي ينضب وتصيبه بالفشل و ترده خائبا مدحورا .



وحملت لجان المقاومة، العدو الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة القائد الكبير الشيخ بسام السعدي بعد إطلاق النار عليه وإصابته برصاص الغدر الصهيوني .



ودعت كافة المقاومة والثوار في الضفة الأبية إلى تصعيد المقاومة والانتفاضة في وجه العدو ومستوطنيه الفاشيين وإشعال الأرض براكين غضب تحت اقدامهم.