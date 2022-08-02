الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 آب 2022 ساعة 09:22

وزير الداخلية الإيراني: على السلطات الأفغانية تنبيه حرس حدودها بمهامها

وزير الداخلية الإيراني: على السلطات الأفغانية تنبيه حرس حدودها بمهامها
وقال وحيدي في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مقر "الأربعين" مساء الاثنين: ان تكرار هذه الأحداث ليس في صالح أفغانستان.

وأضاف وزير الدالية: " في المنطقة التي كان يعمل فيها عدد من مواطنينا الاعزاء، تسببوا (حرس الحدود الافغاني) في اضطراب لهم بحجة أنهم أفغان ، وهو ما اضطر حرس الحدود (الايرانيين) المتمركزين في المنطقة إلى التحذير. ".

وقال وحيدي: وقوع مثل هذه الحوادث وهو امر مسبوق ، ليس في مصلحة السلطات الأفغانية ، لذلك ننصحها بمنع أي وقوع اي اشتباك وذلك من خلال تنبيه حرس حدودها بمهامها.

وأضاف: لحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الاشتباك.
مصدر : وكالات
رقم : 1007206
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
2 آب 2022
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
1 آب 2022
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
1 آب 2022
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
1 آب 2022
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
1 آب 2022
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
1 آب 2022
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
1 آب 2022
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
30 تموز 2022
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
30 تموز 2022
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
30 تموز 2022
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
وزير الأمن الإيراني يحذر الدول الداعمة للزمر المعادية للجمهورية الإسلامية
29 تموز 2022
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
إرتفاع حصيلة ضحايا سيل طهران إلى 8 أشخاص و19 مفقوداً
29 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
انفتاح إماراتي على سوريا..من المستفيد الأكبر؟
تقرير لقاعدة عسكرية أمريكية عن أزمة الجيش.. الجنود الأمريكيون جياع!