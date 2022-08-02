وزير الداخلية الإيراني: على السلطات الأفغانية تنبيه حرس حدودها بمهامها

وقال وحيدي في تصريح للصحافيين على هامش اجتماع مقر "الأربعين" مساء الاثنين: ان تكرار هذه الأحداث ليس في صالح أفغانستان.



وأضاف وزير الدالية: " في المنطقة التي كان يعمل فيها عدد من مواطنينا الاعزاء، تسببوا (حرس الحدود الافغاني) في اضطراب لهم بحجة أنهم أفغان ، وهو ما اضطر حرس الحدود (الايرانيين) المتمركزين في المنطقة إلى التحذير. ".



وقال وحيدي: وقوع مثل هذه الحوادث وهو امر مسبوق ، ليس في مصلحة السلطات الأفغانية ، لذلك ننصحها بمنع أي وقوع اي اشتباك وذلك من خلال تنبيه حرس حدودها بمهامها.



وأضاف: لحسن الحظ لم تقع إصابات في هذا الاشتباك.