اختفاء مروحية عسكرية على متنها كبار ضباط الجيش في باكستان

وأضاف البيان أن المروحية اختفت قبل عدة ساعات في منطقة لسبيلة بإقليم بلوشستان وعلى متنها قائد فيلق بلوشستان الجنرال سرفراز، وضابطان برتبة عميد، وضابطان برتبة رائد، علاوة على طيارين، هما أيضا ضابطان في الجيش.



وأضاف البيان أن قوات الجيش تواصل العمليات في المنطقة من أجل الوصول إلى المروحية المفقودة.



كما أعرب رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، عن قلقه الشديد حيال القضية، وطلب من الشعب الباكستاني، في تغريدة له على "تويتر"، "خالص الدعاء" من أجل الوصول إلى المروحية.



في المقابل، أعلنت وسائل إعلام باكستانية إسقاط مروحية عسكرية بها ضباط كبار في الجيش، لكن الجيش يتحدث أن العمليات لا تزال مستمرة للحصول على الطائرة المفقودة.