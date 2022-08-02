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الثلاثاء 2 آب 2022 ساعة 13:23

عبداللهيان: ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو ردنا على الإجراءات الأمريكية

عبداللهيان: ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي هو ردنا على الإجراءات الأمريكية
واضاف وزير الخارجية ،الیوم الثلاثاء في تصريح صحفي على هامش الدورة السابعة من مراسم منح جائزة حقوق الانسان الاسلامية في طهران ان الحظر الأمريكي الجديد إجراء غير منطقي وخطوة استعراضية لا تأثير لها، معتبرا انه لا يمكن لواشنطن أن تحصل على تنازلات منا على طاولة المفاوضات عبر مواصلة فرض الحظر.

وصرح أن قيام وكالة الطاقة الذرية الإيرانية بضخ الغاز في المئات من أجهزة الطرد المركزي من الأجيال المتطورة هو ردنا على الحظر الأمريكي الجديد، مشيرا الى فشل سياسة فرض الضغوط القصوى لادارة الرئيس الامريكي السابق دونالد ترامب. کما أشار مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل" إلى فشل واشنطن في إنتهاج هذه السياسة.

وفرضت الحكومة الأمريكية مساء أمس الاثنين، حظرا جديدا على 6 شركات أجنبية مرتبطة بقطاع النفط والبتروكيماويات الإيراني في خطوة جديدة تهدف إلى زيادة الضغط على إيران.

وقال وزير الخارجية: بينما كنا نستعد لمرحلة جديدة من المفاوضات خلال الأسابیع الماضیة، قدم الجانب الأمريكي اقتراحا مفاجئا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بهدف كسب النقاط على طاولة المفاوضات.

وأضاف أن الاقتراح الأمريكي بإصدار قرار ضد إيران تزامنا مع قيام الرئيس الامريكي جو بايدن بإرسال رسائل عبر وسطاء مفادها أن أمريكا لديها نوايا حسنة وجادة في العودة إلى الاتفاق وقدمنا ​​إجابتنا الحاسمة للجانب الأمريكي.

وأشار الی قیام مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي "جوزيف بوريل" بإعداد مسودة تتضمن مواقف الاطراف المشاركة في "مفاوضات الغاء الحظر من قبل وطرحها تحت عنوان "اقتراح منسق الاتحاد الاوروبي" على كافة الاطراف؛ مضيفا ان هذا الاقتراح دخل حيّز الدراسة في عواصم الدول المتفاوضة.
رقم : 1007239
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