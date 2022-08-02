"طقوس غريبة" في الجامع الأموي .. والأوقاف السورية توضح

وقالت الوزارة في بيان إن المجموعة التي صورت داخل الجامع دخلت ضمن وفود الزائرين والسياح الذين يزورونه بالآلاف، وأضافت أنهم "قاموا بالتصوير دون علم إدارة الجامع الأموي أو التنسيق معها، وعندما تم التنبه إلى الأمر قامت إدارة الجامع بتنبيههم ومنعهم من التصوير أو ممارسة الطقوس الغريبة التي قاموا بها، ولكنهم كانوا قد قاموا بأخذ بعض الصور ومقاطع الفيديو".



وأشارت الوزارة إلى أنها وجهت إدارة الجامع "لمنع تكرار مثل هذه الظاهرة وتنبيه كافة الزائرين إلى ضرورة الالتزام بالقواعد والآداب التي تحافظ على حرمة وقدسية الجامع الأموي".



وشدد البيان على أن الوزارة حريصة على حرمة الجامع و"كذلك كافة المواقع الدينية والمقدسات في البلاد وعدم العبث بها أو الإساءة لها بأي شكل من الأشكال".



وكانت صفحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت صورا لسوري اتخذ اسما هو "دادا أتمان" مع مجموعة من الأشخاص يؤدون طقوسا أقرب إلى "اليوغا" داخل الجامع، وانتشرت إثر ذلك تأويلات عدة، منها ما ذهب إلى افتراض وجود دعوة لديانة جديدة.