الصفحة الرئيسية
0
الثلاثاء 2 آب 2022 ساعة 18:54

كمالوندي: سنواصل تخصيب اليورانيوم حتى تحقيق احتياجات إيران

كمالوندي: سنواصل تخصيب اليورانيوم حتى تحقيق احتياجات إيران
وأوضح كمالوندي في تصريح صحفي أنه "وفقاً لهذا القانون، فإن على إيران إطلاق 1000 جهاز طرد مركزي متطور، قمنا سابقاً بإطلاق 500 جهاز منها، واستكملناها بـ500 أخرى، وبدأنا يوم أمس الاثنين بضخ الغاز في أجهزة الطرد"، مؤكداً الاستمرار في عملية التخصيب بما يخدم احتياجات البلاد"، ومشيراً إلى أن طهران أبلغت مسبقاً الوكالة الدولية بإجراءاتها النووية.

وأكد كمالوندي إنه "في حال عادت الأطراف الأخرى إلى الالتزام بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي، فإننا سنعود إلى التزاماتنا أيضاً ضمن إطار الاتفاق".

وبشأن التصريحات الإيرانية الأخيرة عن قدرة إيران على امتلاك قنبلة نووية، قال كمالوندي إن "التصريح فُهم بشكل خاطئ".

وأضاف: "لا شك في أن برنامج إيران النووي لديه قدرات عددية، لكن إيران لا تحتاج إلى القنبلة النووية نظراً إلى قدراتها الاستراتيجية وفتوى قائد الثورة الاسلامية، وعليه فإننا لن نذهب في هذا الاتجاه".
رقم : 1007278
شارک بتعلیقک
الإسم الثلاثي

البريد الإلكتروني
تعليقك

أهم الأخبار
ظلال الإرهاب تخيِّم على المشارکين في العزاء الحسيني في أفغانستان
ظلال الإرهاب تخيِّم على المشارکين في العزاء الحسيني في أفغانستان
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
2 آب 2022
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
2 آب 2022
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟
2 آب 2022
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
الحرس الثوري: إستراتيجيتنا الحاسمة خدمة المواطنين بابداع في الكوارث الطبيعية
1 آب 2022
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
الخارجية الايرانية: التوازنات الاستراتيجية في المنطقة والعالم تتغير من الغرب إلى الشرق
1 آب 2022
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
اللاعبون العرب والمسلمون يقفونَ في وجه التطبيع الرياضي
1 آب 2022
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
مخاوف أمنية لدى الكيان الصهيوني من التطورات المستقبلية في الضفة الغربية
1 آب 2022
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
المعادلات الزمنية للسيد حسن نصرالله... "إسرائيل" أمام الاختيار بين السيء والأسوأ
1 آب 2022
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
مخازن لبنان تتضور جوعاً.. حاجة ماسة للخبز وأفران باردة
1 آب 2022
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
الرئیس الايراني: سنوظف كل امكاناتنا لاغاثة متضرري السيول
30 تموز 2022
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
السيد نصر الله: لايمكن التفكيك بين المقاومة وكربلاء
30 تموز 2022
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
السعودية.. مسلسل إعدام الأطفال لم تكتب له نهاية و وعود إعلامية لم تر النور
30 تموز 2022

أحدث العناوين

إخترنا لکم
ظلال الإرهاب تخيِّم على المشارکين في العزاء الحسيني في أفغانستان
العراقيون وضرورة الخروج من اللعبة الخاسرة
العيون تحوم حول جزيرة سقطرى اليمنية.. النظام الصهيوني يسعى للسيطرة على البحر الأحمر
جنين تؤرق ‘‘إسرائيل‘‘.. ما هي أسباب الخوف والقلق والرعب الصهيوني؟