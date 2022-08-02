الطائرات التركية تقصف قرية سكيرى في العمادية بمحافظة دهوك

وقال المصدر إن "الطائرات التركية قصفت مواقع لحزب العمال الكردستاني ضمن محيط قرية سكيرى في قضاء العمادية بمحافظة دهوك".



وبحسب المصدر، "لم تعرف إذا كانت هناك خسائر بالأرواح أم لا".