إصابة عشرات الفلسطينيين بقمع الاحتلال مسيرة في بيت دجن

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: إن" 22 مواطنًا أصيب برصاص الاحتلال المطاطي، و75 أصيبوا بالاختناق بالغاز السام".



وكانت لجنة التنسيق الفصائلي في نابلس دعت ل"لمشاركة في المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان وسلب الأراضي".



وتشهد قرية بيت دجن مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها، منذ عدة أشهر.



وشهدت الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال يوليو/تموز المنصرم، تصاعدًا في عمليات المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، ومزيدًا من حالة الاشتباك الميداني.



وتنوعت أعمال المقاومة بين الاشتباكات المسلحة خاصة في نابلس وجنين، والفعل الشعبي المقاوم، وأضحت المواجهات والعمليات العسكرية حاضرة يوميًّا، وفي مختلف مدن الضفة وقراها.



ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال يوليو/تموز المنصرم (588) عملاً مقاوماً، أدت إلى جرح وإصابة (18) صهيونيا.



وحسب التقرير، "واصل الشباب الثائر فعاليات المقاومة الشعبية وتصديهم لاعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين، حيث شهدت الضفة والقدس (180) عملية إلقاء حجارة، و(76) مقاومة اعتداء مستوطنين، و(28) مظاهرة ومسيرة شعبية، و(220) مواجهة بأشكال متعددة".