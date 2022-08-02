لجنة الاسرى اليمنية تعلن التوصل الى اتفاق جديد رعته الأمم المتحدة

وقال عبدالقادر المرتضى، رئيس اللجنة، في منشور على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي إن الجولة الاخيرة انتهت بعد مسار تم مناقشة خلاله عوائق حالت دون تنفيذ اتفاق تبادل الاسرى الذي تم برعاية الامم المتحدة في مارس الماضي، مشيرا إلى أن الطرفان اتفاقا على تثبيت جزء من اسماء الاسرى المتفق على اطلاق سراحهم.



وعبر المرتضى عن امله أن تعمل الامم المتحدة على عقد جولة جديدة قريبا لاستكمال بقية الخطوات الميدانية لإطلاق جميع الاسرى الذين شملهم الاتفاق.



وكان مكتب المبعوث الأممي اشار في بيان له إلى اتفاق الاطراف في اليمن على اسماء المحتجزين الذين سيتم اطلاق سراحهم .

