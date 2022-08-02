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الثلاثاء 2 آب 2022 ساعة 22:07
استشهاد طفل يمني وإصابة آخر بقصف لطيران العدوان في الضالع
وأفاد مصدر بأن طيران العدوان المسير قصف منازل المواطنين في منطقة بتار بمديرية الحشاء، ما أدى إلى استشهاد طفل وإصابة آخر.
وتواصل قوى العدوان خروقها للهدنة الإنسانية العسكرية بشكل يومي، في عدة محافظات ما يُسبب ذلك في سقوط ضحايا من المدنيين.
مصدر :
إسلام تايمز
رقم :
1007302
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